06 Eylül 2020 Pazar 08:22:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 09:58:00
Çankırı'da korkutan deprem
Çankırı'da sabaha karşı 05:52'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin merkezi Çankırı Eldivan olarak açıklandı.
AFAD'da yer alan bilgilere göe Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.
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