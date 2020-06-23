23 Haziran 2020 Salı 09:09:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 09:09:00
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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