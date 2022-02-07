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07 Şubat 2022 Pazartesi 13:35:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 13:35:00

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı!

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Canan Karatay önemli doktorlarımızdan biridir. Canan Karatay'a göre bir besin var ki kalpten beyine her derde deva. Peki nedir o besin?

Sağlıklı besinler merak ediliyor. Özellikle kalp sağlığına iyi gelen ışkının faydaları merak ediliyor. Peki ışkının faydası nedir? İşte yanıtı...

Posta'da yer alan habere göre, ışkın birçok hastalığa iyi geliyor.

IŞKININ FAYDALARI

Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:' "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Sağlıklı besinler Prof. Dr. Canan Karatay YUMURTA
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