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06 Ağustos 2023 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 20:00:00

Çanakkale'deki yangın kontrol altında

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Çimentepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden bildirilen Eceabat'a bağlı Kumköy köyü civarındaki orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine, 2 helikopter, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Orman alanından başlayan yangının, düşük nispi nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimine girmesi üzerine çevre ekipler de bölgeye yönlendirildi.

Yaklaşık 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Etiketler : çanakkale çanakkale orman yangını orman yangını
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