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31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:15:00

Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin merkeze bağı Kızılkeçili köyü yakınlarında, 16 Temmuz'da çıkan ve 52 saatte kontrol altına alınan yangına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Ziraat Odasınca yapılan hasar tespit çalışması tamamlandı.

Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan yangın sonrası bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlerde, 1200 hektarı verimli ve bozuk orman sahası ile 1300 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 500 hektar alanın yandığı belirlendi.

Çanakkale Ziraat Odası tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarında ise 141 üreticinin yangından etkilendiği görüldü.

Yangında 20 büyükbaş ve 22 küçükbaş hayvan ile 87 arı kovanı, 29 bin 28 saman balyası, 4 bin 100 ot balyası, 480 çuval küspe, 28 ton hasat edilmiş buğday, 8 ağıl ve 7 ahırın zarar gördüğü raporlara geçti.

Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan ve 52 saatte kontrol altına alınan yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edilmiş, yangının kontrol altına alınması için hava araçlarınca 1800 sorti yapılarak alana 4 bin 900 ton su atılmıştı.

Etiketler : çanakkale orman yangını kızılkeçeli zarar tespit
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