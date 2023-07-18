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18 Temmuz 2023 Salı 20:25:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 20:25:00

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de orman yangınlarından etkilenerek hastanelere sevk edilen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü İğdeli Mahallesi'nde 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 3 gün sonra kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangılarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun" ifadelerine yer verd

Etiketler : Bakan Yumaklı Çanakkale yangın orman yangını
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