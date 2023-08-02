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02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:13:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:13:00

Çanakkale'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Bayramiç'e bağlı Karaköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman ekibi ile çevre belediyelerin itfaiyelerinin yanı sıra havadan da 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Etiketler : yangın söndürme Bayramiç yangını orman yangını
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