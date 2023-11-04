Çanakkale'de orman yangını: Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediyor.
Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıkan yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Şiddetli fırtınanın müdahaleyi güçleştirdiği yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan hummalı bir şekilde müdahale ediyor.
BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangınının devam ettiği bölgeye gidiyor.
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