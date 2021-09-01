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01 Eylül 2021 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 18:13:00

Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : Çanakkale İlçe merkezi Bekirler köyü Orman Yangını
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