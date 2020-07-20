20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:56:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:56:00
Çanakkale'de orman yangını
Kaynak: DHA
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Son dakika haberi: Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
Son dakika haberi: Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
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