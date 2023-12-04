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04 Aralık 2023 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 18:31:00

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 10 organizatör tutuklandı.

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 214 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı.

250 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda organizatörlük yaptığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Organizatörden 10'u tutuklandı. 3 organizatör adli kontrol şartıyla, 3 organizatör ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 14 araç, 37 can yeleği, 33 şambrel, 8 el hava pompası, 9 can simidi ve 83 bin 600 TL, 110 Amerikan Doları ve 20 Euro ele geçirildi.

214 KAÇAK GÖÇMEN HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 214 kaçak göçmen hakkında adli işlem yapıldı.

250 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan, operasyonlarda hakkında Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlamak suçundan arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden, 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Etiketler : canakkale emniyet organizator tutuklama gocmen operasyonu
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