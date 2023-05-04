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04 Mayıs 2023 Perşembe 05:23:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 05:23:00

Çanakkale'de deprem meydan geldi

Kaynak: IHA

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Çanakkale Eceabat açıklarında saat 04.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD: Çanakkale Eceabat açıklarında saat 04.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Etiketler : AFAD deprem çanakkale
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