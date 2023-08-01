VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
DSÖ'den, "en sıcak" temmuz sonrası iklim değişikliği için "acil ortak eylem" çağrısı
Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha
"Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"
Diyanet'in "Hadislerle İslam" isimli eseri, Rusya Devlet Kütüphanesi'ne girdi
01 Ağustos 2023 Salı 17:15:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 17:15:00

Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Pınardere köyünde mangal kömürü üretimi de yapılan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu bölgenin yakınında bulunan büyükbaş hayvanlar ise hızla uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale etti.

Hububat ekili geniş bir tarım arazisinde etkili olan yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tarım arazisinde hasara sebep olan yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de olay yerine gelerek konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Etiketler : çanakkale ayvacık tarım arazisi yangın
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX