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01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:46:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:46:00

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : çanakkale orman yangını biga
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