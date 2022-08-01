Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.