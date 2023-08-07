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Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:58:00

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale orman yangın gözetleme faaliyetlerinde görevli İHA'dan bildirilen Dişbudak köyü civarında orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine, il merkezinde konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir, Bursa, İzmir ve Muğla'da konuşlu 8 uçak ve 4 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın, düşük nispi nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimine girdi. Biga Orman İşletme Müdürlüğü kara ekiplerine ek olarak civardaki ekipler de bölgeye yönlendirildi.

Yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, zarar gören 7 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, tüm ekiplerin çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor." dedi.

Etiketler : çanakkale yangın lapseki yangın
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