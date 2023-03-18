18 Mart 2023 Cumartesi 14:03:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 14:03:00
Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki törene katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor
- Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki törene katılıyor
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