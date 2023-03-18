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18 Mart 2023 Cumartesi 22:22:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 22:22:00

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerler anısına yapılan anıt açıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına inşa edilen "Azerbaycan Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi yolu üzerindeki anıtın açılışında konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, 2015'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çanakkale'deki törenlere katıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi alanda böyle bir anıt yapılması için talimat verdiğini hatırlattı.

Bunun üzerine anıtın tamamlanarak açıldığını belirten Memmedov, şu görüşleri dile getirdi:

"Çanakkale'de yarımadanın en güzel yerinde, Türk şehitlerinin anıtından 500 metre uzaklıkta bu muhteşem anıt bugün açıldı. Anıt genç neslimiz ve gelecek nesillerimiz için çok önemlidir. 100 sene önce omuz omuza sırt sırta Azerbaycan Türkleri, Kırım Türkleri, Orta Asya Türkleri, Osmanlı Türkleri bir yerde bu topraklarımızı koruyup şehit oldular. Milyonlarca turist, yabancılar, Türk vatandaşları, çocuklarımız ziyaret ederek ilişkilerimizin, kardeşliğimizin, bir millet olmamızın bir örneği olan bu anıt ve abideleri her zaman görecekler. Bu bizim tarihimizdir, değerli tarihimizdir."

"Cumhuriyet'imizin temelleri Çanakkale'de atılmıştı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, anıtın temelinin 14 Aralık 2022'de düzenlenen törenle atıldığını anımsattı.

Bugün Türk tarihi açısından çok önemli bir gün olan 18 Mart'ın 108. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katıldığı törenlerde bu topraklarda Çanakkale ruhunun hiçbir zaman bitmeyeceğini, hep var olacağını bir kez daha ifade ettik. Kurtuluş Savaşı'mızla birlikte Cumhuriyet'imize kavuştuk. Aslında Cumhuriyet'imizin temelleri işte bu topraklarda, Çanakkale'de atılmıştı. Kurtuluşa olan inanç ve kurtuluşa giden yol, işte bu topraklarda başlamıştı. Çanakkale'nin muzaffer komutanı, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte bu topraklarda, Çanakkale'de tarih sahnesine ilk adım atmıştı. Buradan kazandığı büyük başarılarla milletini, Türk milletini arkasına, yanına alarak kurtuluş mücadelesini büyük bir başarıyla kazandı ve yine milletiyle birlikte Cumhuriyet'imizi kurdu."

"Çanakkale'den Bakü'ye selam ediyoruz"

İsmail Kaşdemir, bugün Azerbaycan Anıtı'nın da açılışını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan Türkler, Azerbaycan'da yaşayan Türkler, iki devlet olsa da aslında tek millettir. Bunu hep ifade ediyoruz. Aslında bu kardeşliğin simgesi olarak da işte bu anıt, bu güzel anıt Çanakkale topraklarında bütün herkesi selamlayacak. Buradan bir Türk toprağından, bir vatan köşesinden, Çanakkale'den Bakü'ye selam ediyoruz, Karabağ'a selam ediyoruz, bütün Türk coğrafyasına selam ediyoruz. İnşallah Azerbaycan Anıtı ile aramızdaki bağlar daha da güçlenecek, kardeşlik bağlarımız daha da pekişecek ve inşallah kıyamete kadar bu kardeşlik devam edecek."

Konuşmaların ardından Kaşdemir ve Memmedov tarafından çelenk sunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : Çanakkale Savaşları Azerbaycanlı askerlek şehit anıtı

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