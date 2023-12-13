Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.
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