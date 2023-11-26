Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Liman Başkanlığının talimatıyla, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Kuvvetli fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tek yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı.

Geçici olarak durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.