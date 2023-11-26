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26 Kasım 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 09:30:00

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı, durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Liman Başkanlığının talimatıyla, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Kuvvetli fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tek yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı.

Geçici olarak durdurulan yerel feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

Etiketler : çanakkale boğazı gemi trafiği fırtına
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