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13 Aralık 2023 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 14:24:00

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale Boğazı güney-kuzey yönlü gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği saat 14.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açılmış olup, 300 metre üzeri gemi geçişine müteakip saat 18.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak da açılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Boğazda gemi trafiği yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla çift yönlü askıya alınmıştı.

Etiketler : çanakkale boğazı gemi trafik
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