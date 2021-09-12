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12 Eylül 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 10:00:00

Çanakkale batıkları New York Times'ta

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Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Çanakkale Savaşı'ndan kalma 106 yıllık batık gemiler dalış turizmine açılacak. İngiliz ve Fransız zırhlılarının da aralarında bulunduğu batık parkı, New York Times'da yer aldı.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma 106 yıllık batık gemiler, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı adıyla bu ayın sonunda dalış turizmine açılacak. İlk batık, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısı olacak. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın muhabiri Joshua Hammer, bir Türk dalgıç eşliğinde batık gemileri gezerek "Bir tarih yaşadığını" anlattı. Ziyarete açılacak olan ilk batık olan 'HMS Majestic' zırhlısına inen Hammer, 24 metre derinlikteki batık gemide halen top mermilerinin bulunduğunu görünce duygulandığını belirtti.

OSMANLI'NIN İHTİŞAMI

Eftelya Dina isilmi keşif gemisiyle birlikte Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in eşliğinde Seddülbahir'deki batıkları gezdiklerini ifade eden muhabir, Çanakkale Boğazı'nın girişinin İngiliz ve Fransız gemileriyle dolu olduğunu aktardı. Hammer, İngiliz gemileri Goliath, Triumph ve Louis ve Fransız savaş gemisi Bouvet'i gördüklerini, deneyiminin Türkler için Osmanlı'nın yıkılmasından önceki kısa bir ihtişam dönemini hatırlattığını söyledi.

1895'te İngiltere'nin Portsmouth kentinde yapılan 421 fitlik savaş gemisi HMSMajestic, ilk ziyarete açılacak enkaz. Bir Alman U-21 denizaltısı, 27 Mayıs 1915'te Majestic'i batırınca 43 denizci ölmüştü.

HMS Majestic'ten kurtarılan demir çapanın bir parçası.

Majestic'in Helles Burnu açıklarında batmasından yarım yüzyıl sonra, bir Fransız şirketi Ankara ile anlaşarak hurda metali alabilmek için gemiyi patlattı. Patlamalar sonrası bazı yerleri sağlam kalan gemi demir yığınına dönüştü.

AKŞAM

Etiketler : çanakkale savaşı batık gemiler dalış turizmi
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