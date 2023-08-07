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07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:38:00

Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından durdurulan lastik bot içindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Etiketler : çanakkale ayvacık düzensiz göçmen
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