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10 Şubat 2023 Cuma 01:21:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 01:21:00

"Can kurtarma" telaşı fotoğraf karesine yansıdı

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"Asrın felaketi"nin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki depremzedelere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri hummalı çalışma yürütüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki can kurtarma ve yardım faaliyetleri hummalı şekilde sürerken AA tarafından çekilen fotoğraf karesine bir mahalledeki 14 arama kurtarma faaliyetiyle depremzedelerin çadır kenti sığdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş kent merkezindeki birçok alanda arama tarama faaliyetleri yürütülürken bir yandan da depremzedeler için çadır kuruluyor.

Bölgede yürütülen çalışmalardan sadece Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde yapılan çalışmalar aynı karede görüntülendi.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Evrim Aydın tarafından çekilen fotoğraf karesinde tek mahallede yürütülen 14 arama kurtarma çalışması yer aldı. Aynı fotoğraf karesinde Onikişubat Stadyumu'na kurulan çadırkent de sığdı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem afad

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