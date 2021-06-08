Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

08 Haziran 2021 Salı 14:33:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 14:33:00
Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi
Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi
Son dakika haberi... Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.
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