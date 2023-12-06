Can dostlarla kanser mücadelesi

Adana Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Elife Kırbaş'a 8 sene önce meme kanseri teşhisi konuldu. Kırbaş, hiç umutsuzluğa kapılmadı. Eline geçen bütün parayla sokak kedileri ve köpekleri için mama alan kadın, komşularının da desteğini aldı. Her gün cerrahi maskesini takarak hayvanları tek tek elleriyle besleyen Kırbaş, hastalığının bu sayede ilerlemediğini, kendisinin de mutlu olduğunu düşünüyor.