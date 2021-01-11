  • BIST
    1532.75
  • Dolar
    7,5161
  • Euro
    9,1322
  • Altın
    443,1440
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can Ataklı'dan skandal ifadeler
WhatsApp ve Facebook'a soruşturma
Dev yatırım hamlesi!
WhatsApp'tan yeni açıklama!
SSB Başkanı Demir: TİHA'da ilk teslimat bu yıl yapılacak
Mutasyonlu virüs hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanlığını kazanan Caparov'dan Türkiye açıklaması: Daha güçlü olacak
İstanbul'a kar geliyor
Canlı yayında açıkladı! Erken seçim olacak mı?
Trump'ı göndermekte kararlılar! 24 saat süre verilecek
Yunan bakandan çarpıcı sözler: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor
İran'dan dünyayı şaşırtan istek: Resmen yasaklanmasını talep ettiler
Evsizlerin yardım meleği
Masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor
Göl üstünde berber dükkanı
Dağda taşlarla güreş antremanı
Kuraklık sandallı mezar ziyaretini bitirdi
RASAT, Dünya'yı 50 bin 224 kez turladı
Bensu'dan üç boyutlu dudak
Haddini aşanlara mesaj
İkinci bebek heyecanı
Geçici şöhretler fazla
24 yıl sonra hatırlanırsınız inşallah!
Senaryo arası hamur açtı
11 Ocak 2021 Pazartesi 15:54:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 15:54:00

Can Ataklı'dan skandal ifadeler: "Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılık müdahale etmeli"

ABONE OL

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Diyanet'in gençlere yönelik yürüttüğü cami kampanyası hakkında skandal ifadelere imza attı. Son köşe yazısında söz konusu projeyi eleştiren Ataklı, savcıların kampanyaya müdahale etmesi gerektiğini dile getirerek, "Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 sunucusu Can Ataklı, yayımlanan son köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti. Ataklı skandal ifadelerinde, kampanyadan "ürkütücü" ve "tehlikeli" sıfatlarıyla bahsetti.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, gençleri dini istismar eden FETÖ benzeri yapılanmalardan korumak adına yeni bir kampanya yürütüleceği bilgisini paylaşmıştı.

Köşe yazısında söz konusu kampanyayı çirkin ifadelerle eleştiren Ataklı ise Yiğit'in, "Gençleri, dini istismar eden FETÖ benzeri yapılardan korumak için (Camilere Gençlik Kolu) projesi uygulamaya konuldu. 85 bin cami var. İlk etapta 1500 camide altyapı çalışmaları tamamlandı. Cami Gençlik Kolları, 45 bin merkez camide oluşacak." sözlerini hatırlattı ve savcılara çağrıda bulundu.

"NE İŞ YAPARSINIZ?"

Cami kampanyasının anayasaya aykırı olduğunu savunan Ataklı, "Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?" şeklindeki sözleriyle savcılara seslendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADDİNİ AŞAN İFADELER KULLANMIŞTI

Ataklı, geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirten ve "Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor." ifadelerini kullandığı bir konuşma yapmıştı.

Etiketler : Can Ataklı cami fetö Diyanet İşleri Din Hizmetleri
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı

İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı

Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek

Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'

Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı
Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz: De Niro'nun daveti onurlandırdı

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz: De Niro'nun daveti onurlandırdı
Tuğba Yurt YouTube için 23 şarkı hazırladı

Tuğba Yurt YouTube için 23 şarkı hazırladı
"Arkadaş olarak ayrıldık"

"Arkadaş olarak ayrıldık"
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER