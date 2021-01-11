Can Ataklı'dan skandal ifadeler

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 sunucusu Can Ataklı, yayımlanan son köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti. Ataklı skandal ifadelerinde, kampanyadan "ürkütücü" ve "tehlikeli" sıfatlarıyla bahsetti.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, gençleri dini istismar eden FETÖ benzeri yapılanmalardan korumak adına yeni bir kampanya yürütüleceği bilgisini paylaşmıştı.

Köşe yazısında söz konusu kampanyayı çirkin ifadelerle eleştiren Ataklı ise Yiğit'in, "Gençleri, dini istismar eden FETÖ benzeri yapılardan korumak için (Camilere Gençlik Kolu) projesi uygulamaya konuldu. 85 bin cami var. İlk etapta 1500 camide altyapı çalışmaları tamamlandı. Cami Gençlik Kolları, 45 bin merkez camide oluşacak." sözlerini hatırlattı ve savcılara çağrıda bulundu.

"NE İŞ YAPARSINIZ?"

Cami kampanyasının anayasaya aykırı olduğunu savunan Ataklı, "Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?" şeklindeki sözleriyle savcılara seslendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADDİNİ AŞAN İFADELER KULLANMIŞTI

Ataklı, geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirten ve "Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor." ifadelerini kullandığı bir konuşma yapmıştı.