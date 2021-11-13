VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşuyor
Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı yaşattı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Oturma eylemine iki aile daha katıldı
Mutfakta liseli abiler var
Şambali tezgahı 'mühendis kıza' emanet
Jel mum satarak oğlunu tedavi ettiriyor
Duymaması başarıya engel değil
Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …
"Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor"
Türk savunma sanayisi iddiasını ortaya koydu
"Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz"
'Türkiye-Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği' paneli yapıldı
"Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı yarattı"
AVM'de köşe kapmaca
Setlere döndü
Tek başına alışverişte
Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi
Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı
Vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
TOGG'u ziyaret ettiler
Romantik kareleri beğeni topladı
13 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazı ile camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyarak yan yana saf tutarak namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazları normal saf düzeninde kılınmaya başlandı.

EDİRNE

Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.

Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

UŞAK

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, öğle namazının farzını normal saf düzenine göre eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar normal saf düzeninde namaz kılmaya başlayan cemaat, bunun mutluluğunu yaşadı.

Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan 43 yaşındaki İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun zamandır cemaatle omuz omuza namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Camilerde hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat ettiklerini kaydeden Ertuğrul, "Yaklaşık 1,5 yıldır, 1,5 metre mesafede namaz kılıyorduk. Bazen camilerimizde almıyordu, yetersiz geliyordu. Şimdi normal saf düzeninde daha fazla cemaatle namazımızı kılabileceğiz. Çok mutluyuz. Allah bir daha göstermesin bu tip hastalıkları." dedi.

66 yaşındaki Süleyman Karabaş ise "Uzun zamandır biz bunu özlemiştik, istiyorduk. Namaz kılarken birbirimize yakın olmamız lazım. Peygamberimiz zamanında omuzlar eskirmiş önceden. Omuz omuza, hem de sünnete uygun bir şekilde olması bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı ali erbaş camiler mescitler namaz
Dünya var oldukça izindeyiz

Dünya var oldukça izindeyiz
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
Pedro kızını yine göremedi

Pedro kızını yine göremedi
Sahnede devleşiyorum

Sahnede devleşiyorum
uçakta milyonluk pişti

uçakta milyonluk pişti
Afişi seyirci seçti

Afişi seyirci seçti
Tatil telaşı

Tatil telaşı
Kadın cinayetlerine dikkat çekecek

Kadın cinayetlerine dikkat çekecek
Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

Dava sonuçlandı çekimler başlıyor Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER