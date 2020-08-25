  • BIST
    1111.18
  • Dolar
    7,3952
  • Euro
    8,7460
  • Altın
    459,7150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan Türkiye'ye uçak teklifi: Ortak üretelim
Ece Uslu, İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı
Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta arttı
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol al ...
Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos İstanbul'da
Eski HDP'li Tuma Çelik, hem taciz etmiş hem tehdit! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
BAE ve İsrail arasında F-35 krizi: Abu Dabi üçlü zirveyi iptal etti
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silahıyla birlikte yakalandı
Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez eşi Kenan İmirzalioğlu ile dışarıda görüntülendi
İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor
Tunus'ta yeni kabine açıklandı
Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez konuşan Ebru Şallı: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!
Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı
BAE'yi sallayan Rana İbrahim: Türkiye ikinci vatanım
Rusya ile Balerus imzayı attı... Balerus'a hava savunma sistemi kurulacak
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
Resmi Gazete'de yayımlandı... 100 kaymakam adayı alınacak
Trump Türkiye'ye minnettar! 'Başkan Erdoğan çok iyiydi'
New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
25 Ağustos 2020 Salı 09:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 09:01:00

Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!

Kaynak: Akşam

ABONE OL

İstanbul Hadımköy'de polisim diyerek durdurduğu aracın sürücüsü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan ve Avcılar'da yakalanan 20 yaşındaki Muhammed Enes Uysal, tutuklandı

İstanbul Hadımköy'de 4 gün önce trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yolunu çakarlı minibüsüyle keserek polis olduğunu söyleyen ve sürücüyü 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal (20), mahkemece tutuklandı.

Önceki gün Avcılar’da saklandığı evde yakalanan zanlı, ifadesinde “Bıçağı önce o çekti, elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” dedi. Aras’ın aracından çalınan 30 bin TL’yi almadığını da öne süren Uysal’ın cinayete tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER