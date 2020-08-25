Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!
Kaynak: Akşam
İstanbul Hadımköy'de polisim diyerek durdurduğu aracın sürücüsü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan ve Avcılar'da yakalanan 20 yaşındaki Muhammed Enes Uysal, tutuklandı
İstanbul Hadımköy'de 4 gün önce trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yolunu çakarlı minibüsüyle keserek polis olduğunu söyleyen ve sürücüyü 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes Uysal (20), mahkemece tutuklandı.
Önceki gün Avcılar’da saklandığı evde yakalanan zanlı, ifadesinde “Bıçağı önce o çekti, elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” dedi. Aras’ın aracından çalınan 30 bin TL’yi almadığını da öne süren Uysal’ın cinayete tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.
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