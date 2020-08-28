Çakar lamba kullanan 23 araç ve sürücüye işlem uygulandı
Kaynak: AA
Usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanıldığı tespit edilen 23 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanılan araçlara yönelik 25 ve 26 Ağustos'ta bölgesel denetim gerçekleştirildi.
Ekiplerce 74 bin 670 araç denetlendi. Mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanıldığı belirlenen 23 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı.
Ayrıca denetim kapsamında toplam 9 bin 404 trafik kuralı ihlaliyle ilgili ceza kesildi, 412 araç trafikten men edildi ve 132 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.
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