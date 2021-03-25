Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ortadoğu'da üç büyük güç ekseninin olduğu; Türkiye, İran ve İsrail ile Arap ortakları olarak bölündüğü vurgulandı.



İsrail'in son dönemde ilişkileri kopma noktasına getirdiği İran'a karşı en büyük kozu Türkiye ile sağlayabileceğini vurgulayan gazete, "Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi" dedi.

Türkiye'nin İran'a düşman olmadığı fakat Kafkasya, Irak ve Suriye'de politika uyumsuzluğu yaşadığını vurgulayan Haaretz gazetesi, "Erdoğan, İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu. ABD Başkanı Biden yönetimi de Türk tarafına bu konuda baskı yapıyor. Şimdi yeniden güçlü diplomatik bağlar kurulmalı." görüşüne yer verdi.

Gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını vurguladı.