  • BIST
    1402.24
  • Dolar
    7,9892
  • Euro
    9,4673
  • Altın
    444,1440
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Taksim Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı
Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız
Komşuya açık çek: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Huysuz demek çok ayıp
İlk paylaşıma 12 bin yorum
Evlilik yakın
Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma
Tasarımları 20 ülkede
Taylan'dan hayata dair
Yasemin bu yılın modasını çizdi
Beş aylık bebeğimi kaybettim
Mesafeli konserler olsun!
Farklı karakterin peşinde
Eleştiriler nedeniyle Instagram'a veda
Bakan Selçuk duyurdu... Ödemeler başladı
Türkiye'den F-35'ler için ikinci adım
Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış
Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı! ABD ve AB anlaştı...
Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı
25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 14:30:00

Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız

ABONE OL

İsrail gazetesi Haaretz, siyasetçilerine 'Türkiye ile barışmalıyız' çağrısında bulundu. Gazete, İran'ı saf dışı bırakmak için Türkiye'ye büyük ihtiyaç duyduklarını yazdı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ortadoğu'da üç büyük güç ekseninin olduğu; Türkiye, İran ve İsrail ile Arap ortakları olarak bölündüğü vurgulandı.

İsrail'in son dönemde ilişkileri kopma noktasına getirdiği İran'a karşı en büyük kozu Türkiye ile sağlayabileceğini vurgulayan gazete, "Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi" dedi.

Türkiye'nin İran'a düşman olmadığı fakat Kafkasya, Irak ve Suriye'de politika uyumsuzluğu yaşadığını vurgulayan Haaretz gazetesi, "Erdoğan, İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu. ABD Başkanı Biden yönetimi de Türk tarafına bu konuda baskı yapıyor. Şimdi yeniden güçlü diplomatik bağlar kurulmalı." görüşüne yer verdi.

Gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını vurguladı.

Etiketler : israil haaretz türkiye
O tüyleri asla atmadım!

O tüyleri asla atmadım!
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da
Instagram'da Engin de var!

Instagram'da Engin de var!
Nikah sonrası reklam imzası!

Nikah sonrası reklam imzası!
Virüsü atlattı

Virüsü atlattı
Bodrum'a güzellik yağacak

Bodrum'a güzellik yağacak
Fikir ayrılığı ayırdı

Fikir ayrılığı ayırdı
Bebek bekliyorum!

Bebek bekliyorum!
Kazandığını restorana yatırıyor

Kazandığını restorana yatırıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER