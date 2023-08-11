Çadırda son gün 15 Ağustos

Deprem bölgesinden ellerini hiç çekmediklerini belirten Başkan Erdoğan, " Çadırlardaki vatandaşlarımızın tamamının 15 Ağustos'a kadar konteynerlere yerleştireceğiz. 6.5 milyon konutu hızla dönüştüreceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, törenin ardından ise parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık etti.

ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK

Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla sürenin geçtiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Deprem bölgesinde elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Depremzedelerin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, işyeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında ümitsizliğe kapılmadık" ifadelerini kullandı.

SON GÜN 15 AĞUSTOS

Bölgede 325 konteyner kent ve 178 bin 350 konteynerin kurulumunun tamamlandığını aktaran Erdoğan, 15 Ağustos'a kadar tesislerde ve çadırlarda kalan vatandaşların tamamını konteynerlere yerleştireceklerini açıkladı.

TOKİ SINAVI GEÇTİ

319 bin konutu 1 yılda hak sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış, rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor" açıklamasında bulundu.

Yerinde Dönüşüm projesine şimdiye kadar 160 binden fazla insanın başvurduğunun bilgisini veren Erdoğan, "Bu proje ile sadece inşaatlar hızlanmayacak. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecektir" dedi. Gerekli dersleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Allah'a hamdolsun şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır" şeklinde konuştu.

CHP TAKOZ KOYDU

Kentsel dönüşüm adımlarında sürekli karşılarına CHP'nin dikildiğini aktaran Erdoğan, şu eleştirilerde bulundu: "Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu istemezükçü ekip, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler. CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Depremzedelere olmadık hakaret ettiler. Öncesinde bedava ev vaat ediyorlarken sonrasında vatandaşı sığındıkları evlerden kapı dışarı ettiler. 28 Mayıs'tan sonra da mağdur ettikleri kardeşlerimizden özür dilemediler."

Son 21 yılda bu takoz zihniyete rağmen dönüşüm yaptıklarını belirten Erdoğan, "3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturdu. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız" dedi.

KONUTLAR BİTENE KADAR BURADAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarını bitirip afetzedeler içinde huzurla oturuncaya kadar bölgede olacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 9 bin 76 konutun temelini ve şehir meydanı projesini başlattıklarını belirtti. Bakan Özhaseki, "Bu evler bitip sizler içerisine huzurla oturuncaya kadar buradayız. Sizler bize dua edip 'Hakkımız helal olsun.' deyinceye kadar buradayız" diye konuştu.

MUHALEFET SEÇİMİ HÂLÂ SİNDİREMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası konuştu. Muhalefetteki tartışmaları değerlendiren Çelik, "Seçimlerin ilk turunda bize 'sonuçları kabul edecek misiniz?' diye soruluyordu. CHP'nin bir sabıkası var. Geldiğimiz noktada hâlâ seçim sonuçlarını sindirmek- te zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir" dedi. Batı'daki Kur'an'a yönelik saldırılara tepki gösteren Çelik, "Bunlar nefret suçlarıdır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur" diye konuştu.