Çadır ve konteyner kentlerde zararlılara karşı ilaçlama AFAD ekiplerine emanet

Hatay Valiliği koordinasyonunda harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü, bir ay önce çalışma başlatarak kent genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Ekipler, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu alanları sinek, böcek, fare ve yılan başta olmak üzere zararlılara karşı belirli aralıklarla ilaçlıyor.

Hatay Valiliği ilaçlama birimi sorumlusu Edanur Keleş, zamanında müdahale edilemeyen sinek ve haşerelere karşı AFAD ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Araçlarla şehrin her noktasındaki ilaçlamanın yanı sıra sırt pompalarıyla konteyner ve çadır kentlerde detaylı ilaçlama yapıldığını anlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Hatay Büyükşehir Belediyesinin larva döneminde müdahale edemediği uçanlara, uçtuktan sonra daha iyi müdahale etmek için kiraladığımız ULV araçlarıyla müdahale ediyoruz. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra toplu yaşamın olduğu tüm çadır ve konteyner kentlere, sinek ve haşere türlerini uzaklaştırmak için kükürt, naftalin, ilaç dağıtıyoruz. Ayrıca sırt pompası da dağıtarak ve bunların teknik eğitimlerini vererek, buradaki personellerin de ilaçlama yapmalarını sağlıyoruz. Araçlarla daha profesyonel ilaçlama yöntemlerini sürdürüyoruz."

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA VATANDAŞ OLUMLU TEPKİ VERİYOR



Bir aydır devam eden ilaçlama çalışmalarının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını dile getiren Keleş, "İlaçlama çalışmalarına başladığımız andan itibaren olumlu tepkiler var. Çalışma arkadaşlarımızı durdurarak teşekkür eden vatandaşlarımız bile var. İlaçlama çalışmalarımızdan dolayı insanlar mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürlüğü ilaçlama personeli Hasan Koç da çalışmalarını anlatarak, "AFAD araçlarımızla yaklaşık bir aydır konteyner kent, çadır kent ve insanlarımızın yaşadığı yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. İnsanlar bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyor. Peşimizden gelerek teşekkür eden insanlar bile var." ifadesini kullandı.