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17 Ağustos 2021 Salı 22:33:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 22:33:00

Büyükşen çifti cinayetindeki kilit isim hayatını kaybetti!

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Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

Etiketler : Büyükşen Büyükşen cinayeti Mustafa Okşen
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