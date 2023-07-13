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Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
13 Temmuz 2023 Perşembe 16:42:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 16:42:00

Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BANGLADEŞ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAQ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : Başkan erdoğan Gine-Türkiye Gine Büyükelçisi
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