Büyükelçi Serdar Kılıç'a özel görev

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11 Ocak 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 07:31:00

Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu

Kaynak: AA

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Büyükleçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Atamanın, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan ERMENİSTAN ATAMA üyükelçi Serdar Kılıç
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