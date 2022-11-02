Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu. Olay yerine polis sevk edildi.
02 Kasım 2022 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 12:05:00
Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu
Kaynak: AA
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