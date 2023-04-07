Büyükçekmece'de 4 lise öğrencisi gıda zehirlendi, hastaneye kaldırıldı

Büyükçekmece'deki bir lisede 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede kantinden satın aldıkları ürünü tüketen 4 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve ateş gibi rahatsızlıklar görüldü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine okul yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Öğrenciler, okula gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulda incelemelerde bulundu.