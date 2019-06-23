Büyükçekmece 23 Haziran son dakika seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Büyükçekmece 23 Haziran son dakika seçim sonucu heyecala bekleniyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm İstanbulların en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri anbean sizlerle paylaşılacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Büyükçekmece 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları haberimizin detaylarında...

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Büyükçekmece 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Büyükçekmece 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Büyükçekmece oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP adayı Hasan Akgün oldu.

Büyükçekmece belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Büyükçekmece yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Caner Bitiş

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Öksüz

Türkiye Komünist Partisi Övünç Ballı

Vatan Partisi Hasan Baydemir

Büyük Birlik Partisi Halil Eker

Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Akgün

Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Uysal

Demokratik Sol Parti Ümit Şahbaz

HASAN AKGÜN KİMDİR?

Hasan Akgün, 1955 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1974 senesinde üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde siyasi hayatına başladı.

1977 senesinde Sefaköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevine 1981 senesine kadar devam eden Akgün, 1981 senesinde kuruculuğunda

bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.

1984 senesinde Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 senesinde Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı.

1979-88 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.

1992 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.

1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanı

aldı.

1999 senesinde 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi.

İyi seviyede İngilizce bilen Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk babasıdır.