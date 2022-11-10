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10 Kasım 2022 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 10:32:00

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

TBMM'de tören düzenlendi

Törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı, beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.

İstanbul'daki törenler kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu

Taksim'deki anma töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, anıttaki direkte bulunan Türk bayrağı yarıya indirildi.

Gazilerin, öğrencilerin ve vatandaşların da hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İstanbul Adliyesinde 10 Kasım töreni düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nın A kapısında gerçekleştirilen törene, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Güvenlik görevlileri ile polis memurlarının resmi kıyafetleriyle hazır bulunduğu törende siren sesiyle saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Büyük Önder Atatürk İstanbul Havalimanı'nda anıldı

Havalimanındaki tören öncesinde, Türkçe ve İngilizce olarak, anma töreninin gerçekleştirileceği yönünde anonslar yapıldı.

Tören kapsamında havalimanının bazı noktalarına Türk bayrağı ile Atatürk'ün portresi asıldı. Havalimanının dış hatlar gidiş terminalindeki "İstanbul" yazısı önünde bir araya gelen çalışanlar ile yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anmaya İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipoğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Abdullah Enis Eker ile çok sayıda çalışan ile yolcular katıldı.

Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları ile diğer çalışanlar da saygı duruşuna katıldı.

Kocaeli'de tramvayda anma etkinliği düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından kentte hizmet veren Akçaray, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu konseptte hazırlandı.

Daha sonra Otogar durağından hareket eden tramvay, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te Yahya Kaptan mevkisinde durdu.

Vatman Fatih Güler, yaptığı anonsta, "Bugün tarihlerden 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tramvaydaki yolcular, sirenlerin çalmasının ardından İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.

Etiketler : Ankara Kocaeli Mustafa Kemal Atatürk
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