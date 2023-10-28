Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor. Başkan Erdoğan miting alanına geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük Filistin Mitingi'' düzenleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geldi. Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi. Başkan Erdoğan birazdan çok önemli açıklamalarda bulunacak.
- Cumhuriyetin 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası basıldı
- Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısı memnuniyetle karşılandı
- Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde...
- "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı
- "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiası yalanlandı
- "Bütün kurumlar, kuruluşlar, 100. yıl coşkusuna ortak olmak için büyük gayret sarf ediyor"