Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde...

Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük Filistin Mitingi'' düzenleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geldi. Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi. Başkan Erdoğan birazdan çok önemli açıklamalarda bulunacak.