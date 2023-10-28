Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde...

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28 Ekim 2023 Cumartesi 15:40:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 15:40:00

Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi

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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor. Başkan Erdoğan miting alanına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük Filistin Mitingi'' düzenleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geldi. Büyük Filistin Mitingi dünyaya ne mesaj verecek? Tüm gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kitlendi. Başkan Erdoğan birazdan çok önemli açıklamalarda bulunacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan büyük filistin mitingi atatürk havalimanı
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