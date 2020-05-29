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29 Mayıs 2020 Cuma 11:51:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 11:51:00

BUÜ öğrencileri insan hakları birincisi

Kaynak: IHA

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin ilk ve tek üniversitelerarası insan hakları hukuku yarışmasına damga vurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nın altıncısının finali 22 Mayıs Cuma günü gerçekleşti. Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan yarışmanın finalindeBursa Uludağ Üniversitesi birinci oldu. Normal şartlarda 17 Nisan günü yapılması gereken final, finalist takımlardan gelen ortak talep doğrultusunda 22 Mayısa ertelendi. Sırasıyla Bursa Uludağ, Koç, Trabzon ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımlarının Av. Ayşe Dicle Ergin, Av. Abdülhalim Yılmaz ve Anayasa Mahkemesi raportörü Mustafa İlhan Öztürk’ten oluşan jüri karşısına çıktı. Takımlar önce, varsayımsal olayda İran’daki baskılar sebebiyle 5 yaşındaki oğluyla birlikte yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, ancak yakalanarak sınır dışı edilen ve ülkesinde işkence gören Maryam Nasrin Jabbari’nin avukatı olarak 20 dakikalık sunumlarını yaptı, ardından da jüri üyelerinin sorularını cevapladı. Aylara yayılan çalışmalarının sonucunda hem insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini geliştirmiş hem de Anayasa Mahkemesi’ne ferdî başvuru sürecini yaşayarak öğrenmiş oldu.

Tüm sunumların tamamlanmasının ardından jüri üyeleri gizli oturumda değerlendirmelerini yaptı ve Bursa Uludağ Üniversitesi’ni birinci, Koç Üniversitesi’ni ise ikinci olarak belirledi.

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