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12 Ekim 2023 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 10:11:00

Burs/kredi başvuruları başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

Etiketler : Burs Kredi Yurt SPOT Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvurular burs/kredi 2023-2024 eğitim öğretim burs kredi
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