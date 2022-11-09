Bursa'daki yangın faciası

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 23.52'de yaşanan yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın babanın ve komşuların ifadesine başvuracağı kaydedildi.

Savaştan kaçtılar yangında hayatlarını kaybettiler

Olay yerine gelen ailenin yakınlarından amca, "Ben evde otururken Hüseyin El Cesim aradı. Acil gelmemi istedi. Ancak bizi yukarı salmadılar. Çok üzgünüz. 2 çocuk bugün misafirlik için geldi. Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nden geldiler. Yangının ne sebepten dolayı çıktığını bilmiyorum. 2017 yılında geldiler. Halep'te yaşıyorduk. Savaştan kaçtık. Yeğenlerim burada hayatını kaybetti. Dünya böyle" dedi.

Vefat eden 2 çocuğun babası Ömer ise, Bursa Adli Tıp Kurumunda cenaze işleriyle ilgilendiği öğrenildi.

Yaşanan yangının yan tarafında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına ise dumanların yansıdığı ortaya çıktı.