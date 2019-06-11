Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Ardından da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 10 uyuşturucu taciri gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan yaşları 18'den küçük olan B.İ. ve Y. M. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, T.Y., E.Ç., M.K., A.C., O.E., İ.B., İ.G. ve C.E. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA