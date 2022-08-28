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28 Ağustos 2022 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 10:42:00

Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kaynak: DHS

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Bursa'da tur otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içinde 47 yolcunun bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine giden tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : BURSA KAZA YARALI ÖLÜ
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