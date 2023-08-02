VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri başlıyor
Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek
ABD merkezli seyahat dergisinden İstanbul Havalimanı'na 2 ödül
Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar kredi ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi bekliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü
02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:30:00

Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında ekiplerin çalışması iş makineleriyle sürüyor.

Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.

Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesislerde oluşan zarar ve yürütülen çalışmalar dron ile de görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.

Etiketler : bursa fabrika yangın
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX