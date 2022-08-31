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31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:01:00

Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatı kısmında çökme meydana geldi

Kaynak: AA

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Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralının olmadığı bildirildi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Etiketler : bursa sağanak otobüs terminali
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