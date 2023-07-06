VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den teröristlere destek verenlere mesaj: PKK eşittir YPG'dir
Fransa'daki şiddet ne anlatıyor?
New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor
06 Temmuz 2023 Perşembe 09:27:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 09:27:00

Bursa'da lüks otomobilde kan donduran vahşet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Bursa'da otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Ekşi, yan tarafından oturan arkadaşı tarafından önce kolundan ardından da boğazından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı aranırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Bursa'da kan donduran bir cinayet işlendi. Lüks otomobiliyle seyir halinde olan 40 yaşındaki Mustafa Ekşi, aynı otomobilde bulunan arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre korkunç cinayet Bursa'da işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN CANİCE KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Ekşi can havliyle otomobili durdurdu. Kendini araçtan dışarıya atan Ekşi, binlerce kişinin alışveriş yaptığı kent meydanı yakınlarında çevredekilerden yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücüler ve çevredeki esnaf, yoğun kanaması olan Mustafa Ekşi'ye müdahale etti. Kanamasını durdurmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı. Ekşi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaşanan korkunç cinayetin ardından bölgeyi ablukaya alan Bursa polisi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : bursa cinayet Mustafa Ekşi
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Nişanladılar

Nişanladılar
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX