Bursa'da saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kaynak: AA
Bursa'da bombalı saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi bir terörist kıskıvrak yakalandı.
Bursa'da bombalı saldırı hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü mensubu terörist yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bursa İnegöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ militanı M.A. yakalandı.
Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi.
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