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29 Kasım 2023 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 08:04:00

Bursa'da eğitime fırtına engeli

Kaynak: AA

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Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : bursa fırtına okul
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